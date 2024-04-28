Подмосковье 28 апреля 2024, 12:40 «Сделает работу более комфортной». Воробьев — об открытии новой подстанции скорой помощи в Ногинске Воробьев сообщил об открытии подстанции скорой помощи в Ногинске Telegram-канал Андрея Воробьева

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Работники скорой медицинской помощи 28 апреля отмечают профессиональный праздник. Накануне знаменательного события новую подстанцию скорой помощи открыли в Ногинске, где будут базироваться 15 бригад и диспетчерская, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Площадь нового здания составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Здесь подготовлены комнаты для отдыха водителей, врачей и другого персонала, а также помещения для хранения медикаментов и душевые.

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Кроме того, на территории подстанции оборудован гараж на 17 автомобилей скорой помощи, а также ремонтная зона с мойкой и парковка для служебных машин.

«Надеюсь, эти изменения сделают работу бригад скорой более комфортной», — подчеркнул Воробьев.

Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева

Ранее депутаты Мособлдумы поздравили медицинских работников региона с профессиональным праздником. Они поблагодарили их за выбор профессии, добросовестный труд и самоотдачу.

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