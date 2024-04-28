Мособлдума поздравила с праздником работников скорой помощи | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 08:54 Мособлдума поздравила с праздником работников скорой помощи Медиасток.рф

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Профессиональный праздник 28 апреля отмечают работники службы скорой медицинской помощи. По данным Мособлдумы, в регионе около 9,8 тысячи человек трудятся в этой сфере.

«Люди этой профессии — особенные. Они выбрали направление деятельности, не предполагающее спокойный ритм работы. Это касается всех членов бригады скорой медицинской помощи, начиная от врача, заканчивая водителем автомобиля. Такая работа под силу далеко не каждому», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Подмосковье уделяет большое внимание здравоохранению. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 156 миллиардов рублей. Средства будут направлены в том числе на выплаты медикам, обновление автопарка и ремонт медучреждений. Например, скорая помощь получит еще 77 новых автомобилей.

Работники скорой могут рассчитывать на разные меры поддержки. Это льготная ипотека, компенсация аренды жилья, доплаты и предоставление земельных участков.

Структура скорой медицинской помощи в Московской области включает 56 подстанций и 86 постов. Выездных бригад в соответствии со штатным расписанием — 600.