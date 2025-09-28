Сдача нормативов ГТО прошла на стадионе «Урожай» в Люберцах

Более 50 юнармейцев выполнили нормативы ГТО на стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы. Участникам вручили бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия.

«Все ребята готовы, заряжены на отличный результат. Благодарен руководителю Центра тестирования ГТО Люберец Евгению Петрову за плодотворное сотрудничество», — отметил начальник штаба местного отделения «Юнармии» городского округа Люберцы Алексей Черкасов.

Ребятам вручили бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия ВФСК ГТО.

«Мы каждый год проводим для представителей „Юнармии“ такой спортивный праздник. Благодарю Алексея Андреевича Черкасова и всю его команду за сотрудничество, проявленный интерес и развитие физической культуры и спорта на территории Люберец», — сообщил Евгений Петров.

Алексей Черкасов вручил Евгению Петрову грамоту за развитие военно-патриотического движения «Юнармия».

Напомним, в Люберцах реализуют три проекта: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО» и «Корпоративная лига ГТО».