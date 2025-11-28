Щелковский округ начали украшать к Новому году

Округ активно украшают к Новому году. Начиная с центральных улиц и заканчивая скверами, Щелково постепенно меняет свой привычный облик.

«Яркие огни, блестящие украшения и праздничная символика создают неповторимое ощущение приближающегося волшебства, заряжая жителей оптимизмом и радостным настроением. Эта трансформация городской среды становится заметной уже сейчас, даря местным жителям возможность заранее погрузиться в новогоднюю сказку», — сообщили в администрации округа.

В парке «Детский городок» установили 14-метровую ель. Она уже сияет тысячами огней, украшенная не только традиционными гирляндами, яркими цветными и золотыми шарами, но и игрушками в виде белых самолетов. Помимо парковых зон, праздничный декор постепенно охватывает все городские пространства.

Центральные проспекты и оживленные улицы украсили гирляндами. Не остаются в стороне и витрины магазинов, которые превращаются в настоящие мини-инсталляции с изображением Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, в ближайшее время на площади Ленина установят главную городскую ель.