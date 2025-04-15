Сборная Подмосковья стала чемпионом России по волейболу среди глухих

Спортсменки из Подмосковья завоевали золото на чемпионате России по волейболу среди глухих. В финале они обыграли команду из Калужской области со счетом 3:2. Бронза досталась сборной Санкт-Петербурга. Таким образом, подмосковная команда третий год подряд стала чемпионом страны.

Лучшим игроком турнира признали капитана подмосковной сборной — Наталью Трубову. Соревнования прошли в Калуге, а их участниками стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, а также Московской, Воронежской и Новосибирской областей. Турнир проходил в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что парки Подмосковья подготовят 14 тысяч летних программ для жителей. Он добавил, что развивать общественные пространства в регионе помогают амбициозные проекты, многие из которых побеждают во всероссийских конкурсах.