Сборная Подмосковья стала чемпионом России по волейболу среди глухих

Спортсменки из Подмосковья завоевали золото на чемпионате России по волейболу среди глухих. В финале они обыграли команду из Калужской области со счетом 3:2. Бронза досталась сборной Санкт-Петербурга. Таким образом, подмосковная команда третий год подряд стала чемпионом страны.
Лучшим игроком турнира признали капитана подмосковной сборной — Наталью Трубову. Соревнования прошли в Калуге, а их участниками стали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, а также Московской, Воронежской и Новосибирской областей. Турнир проходил в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».