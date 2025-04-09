Андрей Воробьев: парки Подмосковья подготовят 14 тысяч летних программ для жителей

Подмосковье начало подготовку к летнему сезону. В порядок приведут все парки, набережные и скверы. В этом году в Московской области также появятся новые точки притяжения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Ведомостям».

В этом году в Подмосковье благоустроят порядка 150 объектов. Это 14 парков и 12 лесопарков. Среди них «Дубрава» в Подольске, «Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе и лесопарк «Соколка» в Истре.

«Стараемся не только благородить их, но и обеспечить современные сервисы для жителей, активности для ребятишек. Для этого привлекаем в парки бизнес, помогаем с размещением аттракционов, фудтраков, пунктов проката и торговли», — подчеркнул Воробьев.

К летнему сезону в парках подготовят насыщенную развлекательную программу. В нее войдут около 14 тысячи мероприятий.

Развивать общественные пространства в регионе помогают амбициозные проекты, многие из которых побеждают во всероссийских конкурсах. Один из них направлен на выявление лучших идей для создания комфортной среды в малых городах. В нем победили 46 проектов из Московской области, 37 из них уже реализовали.

«И здесь мы смотрим на эффективность всей этой работы, самое главное для нас, чтобы эти изменения радовали жителей и гостей. Статистика показывает, что с каждым годом у нас все больше людей выбирается в парки», — отметил Воробьев.

Он добавил, что парки привлекают посетителей круглый год. Минувшей зимой в них отдохнули почти 25,5 тысячи человек. А с января в парках начитали более 20 миллионов посещений.

«Поэтому надеемся, что в этом году у нас будет еще больше гостей, еще больше семей с ребятишками», — заключил губернатор.