Сбор гумпомощи для жителей Курской области прошел в Жуковском

В Жуковском в рамках празднования Дня города прошел сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Локация для «СВОих» работала в городском парке.

Жители активно участвовали в акциях, плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Кроме того, они принесли одежду, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты для нуждающихся.

«Нам помогли наши волонтеры, молодогвардейцы и общественные организации. Благодарю их, а также жителей города, которые не остались в стороне и приняли участие в этой благотворительной акции. Ваша поддержка очень важна», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Напомним, что в здании администрации города также был организован сбор гуманитарной помощи, в ходе которого было собрано более 100 килограммов необходимых вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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