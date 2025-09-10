Санитарную очистку Верхнего пруда провели в Дзержинском

В начале сентября в Дзержинском городского округа Люберцы очистили Верхний пруд. Из водоема достали свыше 340 кубометров бытовых отходов, водорослей, топляка и 20 автомобильных покрышек.

Участники уборки спилили аварийные и сухостойные деревья вдоль берега, покосили траву и привели в порядок кустарники. В пруд запустили сублимированную водоросль хлореллу, красноухих черепах и порядка 200 мальков различных видов рыб. Помимо этого, на берегу установили домик для уток и вендинговый автомат с кормом для водоплавающих птиц.

Отметим, что после очистки пруда местные жители начали жаловаться на изменившийся цвет воды. Экологи оперативно провели дополнительные анализы проб.

«Во время очистки естественным образом часть иловых отложений поднялась в верхние слои воды. Анализы воды показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Кроме того, в сентябре вода начинает „цвести“, а это естественное природное явление», — пояснила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам.