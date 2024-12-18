Санитарную обработку 18 тысяч с/х предприятий Подмосковья провели с января

Свыше 18,4 тысячи животноводческих комплексов и предприятий дезинфицировали в Подмосковье с начала года. Пространства обеззаразили для профилактики инфекционных заболеваний и уничтожения патогенных микроорганизмов.

Обработку провели на предприятиях пищевой промышленности, а также в сельскохозяйственных и животноводческих комплексах. Специалисты дезинфицировали более 26,8 тысячи квадратных метров производственных площадей. После этого там провели бактериологический контроль.

В Госветслужбе Подмосковья добавили, что санитарную обработку проводят каждый месяц на производствах и каждый квартал года на складах. Для этого используют разные методы, среди которых использование холодного и горячего тумана, позволяющая дезинфицировать самые труднодоступные места.

Ранее в Минсельхозпроде региона рассказали о росте производства мяса овец и коз. По итогам девяти месяцев эти показатели выросли на 10%.