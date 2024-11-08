Производство мяса овец и коз выросло на 10% в Подмосковье за 9 месяцев

Животноводы Подмосковья увеличили объемы выпуска мяса овец и коз на 10,1% с начала года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За три квартала в Подмосковье произвели 515,9 тонны овец и коз в живом весе. Крупнейшим овцеводческим хозяйством является ЗАО «Тропарево». С января эта ферма в Можайском округе реализовала 149,5 тонны в живом весе и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка.

«Тропарево» имеет статус племенного репродуктора по разведению овец первой отечественной породы — куйбышевской, известной своей мясной продуктивностью. Вес ягнят в возрасте шести месяцев может достигать от 40 до 60 килограммов.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.