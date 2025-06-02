Самый большой детский сад в Подмосковье откроют в Люберцах в 2026 году

Строительство дошкольного учреждения на 560 мест продолжается в микрорайоне 1-й Лермонтовский. Общая площадь детского сада составит более восьми тысяч квадратных метров.

В здании будут размещаться 23 группы, в том числе три ясельные, актовый и спортивный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Детский сад возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и станет самым большим в Подмосковье и одним из самых больших в России.

Сейчас строители укладывают плиты перекрытия второго этажа, устанавливают вертикальные конструкции третьего этажа и наружных сетей — теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации.

Глава городского округа Владимир Волков сообщил, что уже в 2026 году новый современный детский сад примет юных жителей Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье.