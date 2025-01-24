Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье

Еще 25 новых детских садов построят в Подмосковье в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, в каких городах ведутся работы.

«В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Самый крупный детский сад — на 560 мест — построят в этом году в Люберцах. Новые дошкольные учреждения в ЖК «Ильинские Луга», в поселке Битца, рядом с деревней Ермолино, в микрорайоне Новогорск-Планерная и в квартале Ивакино смогут принять еще более 1600 воспитанников.