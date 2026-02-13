Самое высокое чучело Масленицы сожгут в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» готовятся к главной Масленице Подмосковья. Праздник состоится 21 февраля и объединит традиции проводов зимы со всей России.

В этом году масленичные гуляния посвятят Году единства народов России. Центральным событием станет сожжение чучела высотой с пятиэтажный дом. Организаторы подготовили насыщенную программу для гостей всех возрастов.

«Мы уже в одиннадцатый раз проводим главную Масленицу. Для многих жителей это стало любимой семейной традицией. В этом году программа будет еще более интересной, и один билет дает право бесплатно участвовать во всех детских и семейных зонах», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Гости смогут заработать специальную праздничную валюту — рублин. В шуточных состязаниях нужно проявить смекалку и силу, а затем обменять монетки на товары в масленичной лавке. В ассортименте сладости, валенки, бытовая техника и даже годовые сертификаты на посещение музея.

Для детей подготовили мастер-классы в балагане и театре под открытым небом. Юные посетители вместе с педагогами сделают солнцевороты, съедобные бусы, кукол из лыка и якутские жужжалки. Театр «О» покажет спектакли «Аленький цветочек» и «Серебряное копытце». Любители активного отдыха покатаются на санях, осликах и лошадях, проверят силы в традиционных забавах: метание валенка, бег в мешках, гигантские сковородки и масленичный столб.

На главной сцене выступят фолк-коллективы. После представления конного театра начнется торжественное сожжение самого высокого чучела. На Кухне народов России развернется блинный рынок с гигантской двухметровой сковородой. Гостей угостят национальными блюдами, чаем из самовара, пуншем и морской паэльей.

Всю масленичную неделю с 16 февраля в музее-заповеднике будут проходить этнографические программы. Экскурсия «Масленица в усадьбе» познакомит с традициями празднования в дворянской и купеческой среде. В детском центре «Лампа» научат создавать карнавальные маски. В Музее крестьянского быта гости узнают, как варить русский чай, печь бублики и играть в старинные игры.