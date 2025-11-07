Самбисты из Королева выиграли три комплекта наград на областном чемпионате

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошел чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Воспитанники спортивной школы «Авангард» из Королева выиграли сразу три комплекта наград.

Золотые медали завоевали Наргиль Германов, Яна Жилкина и Отарий Гиоргадзе. Серебро выиграли Варвара Корень, Артем Еремян и Роман Байрамов. Бронза досталась Анастасии Перевозчиковой, Кириллу Паршину и Роману Дзямко-Гамулецу.

Всего турнир объединил свыше 100 участников из разных округов региона. Чемпионат стал важным этапом отбора спортсменов в сборную Московской области и на чемпионат Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.