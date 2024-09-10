Эльмира Кахраманова из Мытищ победила на чемпионате мира по пляжному самбо

Спортсменка из Мытищ заняла первое место на чемпионате мира по пляжному самбо, который прошел в Марокко. Эльмира Кахраманова подтвердила свой чемпионский статус и титул мастера спорта международного класса.

Воспитанница мытищинской спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» Эльмира Кахраманова вновь стала чемпионкой мира по пляжному самбо. Она показала выдающуюся форму и уверенно одержала победы во всех своих поединках под руководством тренера Юрия Гончарова.

Последний день чемпионата принес победу команде Международной федерации самбо. В финале россияне оказалась сильнее сборной Румынии. Третье место на пьедестале почета заняли сборные Марокко и Камеруна.

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