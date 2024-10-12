Самбистка из Мытищ получила премию Российского союза боевых искусств

Эльмира Кахраманова удостоилась высокой награды благодаря достижениям в спорте. Достичь успехов ей помогли личные качества, поддержка отца и тренеров.

Торжественное вручение XV национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» прошло в Кремлевском дворце. Среди награжденных — Эльмира Кахраманова из Мытищ, заслуженный мастер спорта, чемпионка II Игр стран Содружество Независимых Государств, чемпионка игр БРИКС, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо.

Спортсменка рассказала, что для нее большая честь получить такую значимую награду, представляя национальный вид спорта. Эльмира поблагодарила весь личный, тренерский состав и состав сборной России. Особенно поддерживал чемпионку на пути к победам отец — поделилась Эльмира Кахраманова.

Сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Кириенко отметил, что высокие спортивные звания можно завоевывают благодаря своим спортивным навыкам. Национальную премию нельзя просто выиграть, ее можно только заслужить, как признание спортивного сообщества.

Тренер спортсменки Юрий Гончаров отметил, что достижения и награды подопечной получены во многом благодаря ее личным качествам, поддержке отца, самоотверженности и фанатизму самой Эльмиры.

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