С начала года коммунальные службы устранили более 50 аварий в Истре

За первые дни января в Истринском муниципальном округе была проведена масштабная работа по поддержанию жизненно важных систем. Специалисты круглосуточно устраняли засоры, утечки и восстанавливали подачу воды в десятках населенных пунктов.

С 31 декабря по 11 января аварийные службы МУП «Истринская теплосеть» ликвидировали 52 засора. Работы велись в Дедовске, Истре, Павловской Слободе, а также в поселках Курсаково, Снегири, Онуфриево, Бужарово и Новопетровском. Помимо этого, проводились промывки коллекторов, ремонт насосных станций и восстановление водоснабжения в деревнях Юрьево, Алехново и Лечищево.

На ключевых объектах выполнен плановый ремонт: заменено оборудование на водозаборных узлах, прочищены насосы и перезапущена автоматика канализационных станций. Также была обеспечена расчистка снега для бесперебойной работы техники.