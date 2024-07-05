Сегодня 13:08 «Благодаря вам регион — лидер». Губернатор поздравил работников Подмосковья с Днем промышленника Андрей Воробьев: промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% 0 0 0 Подмосковье

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День работника промышленности отмечают в первую пятницу июля в Подмосковье. Для предприятий каждый год расширяют льготы, а регион устойчиво сохраняет лидерство во многих отраслях, отметил Андрей Воробьев, поздравив всех, кто причастен к празднику.

В Подмосковье около 1,3 тысячи крупных и средних промышленных предприятий, где трудятся свыше 500 тысяч человек.

Ваш труд — основа экономического благополучия в регионе, гарантия процветания и развития. Благодаря вашей работе наш регион — лидер во многих отраслях. Андрей Воробьев

Промышленное производство выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с тем же периодом в 2023-м.

«В секторе обрабатывающей промышленности — уже на 16,7%. Мы также на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% выросло производство электрооборудования», — рассказал глава Подмосковья.

Меры поддержки

Промышленным предприятиям Подмосковья доступны различные меры поддержки. Прежде всего, это субсидии на компенсацию затрат для создания инженерной инфраструктуры — от 80 до 200 миллионов рублей. Полагаются субсидии на модернизацию оборудования — до 50% затрат на покупку и лизинг, на закупку техники для предприятия — до 50% затрат и 20 миллионов рублей.

Выдают земельные участки за один рубль и без торгов, помогают с выбором готовых промышленных площадок. Доступно размещение производств в особых экономических зонах и индустриальных парках Подмосковья. Можно получить грант Фонда развития промышленности региона — до 50 миллионов рублей на одно предприятие. Также доступны займы для проектов импортозамещения по льготной процентной ставке — от 1 до 4%. «От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником. Здоровья, успеха и благополучия», — подытожил Андрей Воробьев. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».