Минимущества Подмосковья напомнило о создании цифрового паспорта для жилых домов

С начала весны 2026 года в силу вступил Федеральный закон № 180-ФЗ. Согласно ему, все жилые здания — от многоквартирных домов до частных коттеджей — должны быть учтены в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) с цифровыми техническими паспортами.

Главная цель нововведений — собрать полные данные о жилищном фонде. Эти сведения будут использоваться для учета недвижимости, формирования программ капитального ремонта, установления тарифов и мониторинга технического состояния зданий.

Требования закона касаются нескольких категорий:

Застройщики должны внести техпаспорт в ГИС ЖКХ сразу после получения разрешения на ввод дома.

Управляющие компании и ТСЖ отвечают за наличие документа и своевременное обновление информации.

Собственники получили свободный онлайн-доступ ко всем данным о своем доме.

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