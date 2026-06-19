Минимущества Подмосковья напомнило о создании цифрового паспорта для жилых домов

Фото: БТИ Московской области + ИИ

С начала весны 2026 года в силу вступил Федеральный закон № 180-ФЗ. Согласно ему, все жилые здания — от многоквартирных домов до частных коттеджей — должны быть учтены в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) с цифровыми техническими паспортами.

Главная цель нововведений — собрать полные данные о жилищном фонде. Эти сведения будут использоваться для учета недвижимости, формирования программ капитального ремонта, установления тарифов и мониторинга технического состояния зданий.

Требования закона касаются нескольких категорий:

Для помощи в соблюдении требований закона можно обратиться в БТИ Московской области. Специалисты проведут техническую инвентаризацию объектов и оформят технические паспорта в соответствии с новыми стандартами.

Заказать услугу можно несколькими способами:

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