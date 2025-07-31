Русло Безымянного ручья очистили в мытищинском селе Виноградово

Безымянный ручей впадает в реку Мерянку в селе Виноградово городского округа Мытищи. Специалисты удалили древесно-кустарниковые заросли в русле родника, которые затрудняли доступ к береговой линии и мешали нормальному течению воды.

Также они извлекли и вывезли донные отложения, накопившиеся за долгое время. Русло тщательно прочистили и восстановили, что дало возможность воде вновь свободно течь в реку Мерянку.

Отметим, что специалисты управления экологии администрации городского округа Мытищи продолжают сотрудничать с неравнодушными жителями села Виноградово. Вместе они работают над восстановлением экологического баланса в населенном пункте, стремясь создать более комфортные и безопасные для жизни людей условия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.