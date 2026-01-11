Рождественскую елку главы провели для детей в Павлово-Посадском округе
Традиционное мероприятие состоялось 10 января в Доме культуры Электрогорска. Праздник посетили гости разных возрастов.
Главным событием стал спектакль «Снегурочка» в исполнении артистов Московского Нового драматического театра. Зрители оценили яркие декорации, выразительную игру актеров и музыкальное оформление.
До начала представления в холле Дома культуры работала интерактивная программа с играми, конкурсами и фотосессией. После спектакля каждый ребенок получил сладкий подарок.
Мероприятие укрепило добрые городские традиции и подарило семьям праздничное настроение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно зимой готовят насыщенную спортивную и культурную программу для жителей и гостей региона. Всех желающих ждут фестивали, забеги и мастер-классы. В общей сложности планируется более тысячи мероприятий.