Рождественскую елку главы провели для детей в Павлово-Посадском округе

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Главным событием стал спектакль «Снегурочка» в исполнении артистов Московского Нового драматического театра. Зрители оценили яркие декорации, выразительную игру актеров и музыкальное оформление.

До начала представления в холле Дома культуры работала интерактивная программа с играми, конкурсами и фотосессией. После спектакля каждый ребенок получил сладкий подарок.

Мероприятие укрепило добрые городские традиции и подарило семьям праздничное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно зимой готовят насыщенную спортивную и культурную программу для жителей и гостей региона. Всех желающих ждут фестивали, забеги и мастер-классы. В общей сложности планируется более тысячи мероприятий.