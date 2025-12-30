Сегодня 16:34 Андрей Воробьев: тысячу развлекательных программ проведут в Подмосковье зимой 0 0 0 Фото: Андрей Воробьев исполнит мечты троих мальчишек из Подмосковья и ДНР / Медиасток.рф Подмосковье

Ежегодно зимой в Подмосковье ежегодно готовят насыщенную спортивную и культурную программу как для жителей, так и для гостей региона. Все желающие смогут посетить фестивали, забеги и мастер-классы — в общей сложности более тысячи мероприятий, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В последний день года в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л.Лазутиной пройдет 56-я Манжосовская лыжная гонка. В Истре, Пушкинском, Раменском и других округах 1 января состоятся «Забеги обещаний» на 2026 метров, а в Реутове проведут забег «5 верст». На 2 января запланирована костюмированная гонка в Ступине «На спорте после оливье».

Необычный зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год» проведут в Ленинском округе 3 января. В этот же день состояться мастер-классы по фигурному катанию и хоккею в Наро-Фоминске и Балашихе. На следующий день аналогичные мероприятия пройдут в Видном и Подольске.

Фото: Министерство благоустройства МО 1/5 Фото: Министерство благоустройства МО 2/5 Фото: Министерство благоустройства МО 3/5 Фото: Министерство благоустройства МО 4/5 Фото: Министерство благоустройства МО 5/5

В Егорьевске 5 января встретятся любители шахмат на турнире «Рождественский блиц». В рамках проекта «Красная машина Двор — связь поколений» 3, 4, 10 и 11 января бесплатные хоккейные тренировки проведут в Балашихе, а 7, 8, 14 и 15 января — в Лобне и Пушкино. По словам губернатора, проект будет проходить по средам, четвергам и выходным до конца марта. Кроме того, праздничное настроение зимой будут создавать звезды фигурного катания. Со 2 по 17 января пройдет первый областной фестиваль Ильи Авербуха «Хрустальный лед». Гала-концерт состоится в Центральном парке Пушкино. Постановку Татьяны Навки и Петра Чернышева «Щелкунчик» можно будет увидеть в период с 9 по 18 января. Ирина Слуцкая представит спектакль «Сказ о Руси» с 17 по 25 января.

«Напомню, что у нас открыто 48 катков с искусственным льдом, подготовлено 165 лыжных трасс, из которых шесть — с искусственным оснежением, более трех тысяч мероприятий проведут подмосковные библиотеки», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона пожелал всем яркой, веселой и интересной зимы.