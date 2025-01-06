Рождественский праздник для многодетных семей прошел в Подольске

В микрорайоне Климовск города Подольска порядка 50 детей из 23 многодетных семей посетили театрализованную игровую программу. Мероприятие, приуроченное к празднованию Рождества, было подготовлено сотрудниками Молодежного центра «Территория будущего» СП «Вектор».

На празднике дети посмотрели спектакль «Цветик-семицветик», а затем приняли участие в веселой дискотеке, которую провел Дед Мороз. Также для юных жителей Подольска были организованы мастер-классы по росписи магнитов и угощение за сладким столом.

Начальник отдела Молодежного центра «Территория будущего» СП «Вектор» Ольга Терюхова подчеркнула, что как многодетная мама, она прекрасно понимает, насколько важны такие мероприятия для семей. Это отличная возможность провести время с детьми, познакомиться с другими родителями и найти новых друзей.