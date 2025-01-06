Рождественский фестиваль народной музыки начнется в Коломне 7 января

С 7 по 9 января культурный центр «Лига» приглашает жителей и гостей Коломны на XXVII Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». В эти дни зрители смогут бесплатно насладиться постановками, кукольными спектаклями и представлениями от лучших театральных коллективов Москвы и Подмосковья.

Традиционно основные события фестиваля проходят в Светлый праздник Рождества Христова, 7 января. В 12:00 в концертно-театральном зале «Лиги» состоится торжественное открытие фестиваля. Гостям покажут вертепное представление «Смерть царя Ирода» в исполнении Камерного театра «Пилигрим».

Вход на мероприятие свободный, однако из-за ограниченного числа мест организаторы просят заранее бронировать билеты по телефонам: (49-66) 12-03-37 или 8(906)736-83-79 (с 10:00 до 17:00).

В этот же день зрителей ждут еще три театральные постановки, а завершится праздничная программа рождественским шествием с колядками по территории Коломенского кремля. Шествие начнется в 18:40 и традиционно привлекает множество участников и туристов.

Театральные коллективы выступят с выездными программами в социальных учреждениях. Так, 8 января артисты посетят Знаменский храм в селе Непецино, а 9 января побывают в Московском областном хосписе и детском социально-реабилитационном центре при Троицком храме в Коломне.

Все спектакли фестиваля доступны для зрителей бесплатно. Возрастное ограничение — 3+.