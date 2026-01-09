Рождественские гулянья в Павловском Посаде завершатся сегодня

Праздничные мероприятия для детей и взрослых проходят у Казанского храма. Сегодня гостей ждут представления, мастер-классы и угощения.

Семейные мероприятия начались 7 января. В программе — рождественское представление, мастер-классы, конкурсы, анимация и выступления творческих коллективов. Для детей проходят встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также игры на свежем воздухе. На площадке работает полевая кухня и организовано чаепитие.

Организатором праздника выступило благочиние Павлово-Посадского городского округа. «Рождество — время, когда хочется быть рядом с близкими, делиться радостью и добрыми делами. Мы постарались сделать программу интересной и для детей, и для взрослых», — отметили организаторы. Цель праздника — создать теплую атмосферу для семейного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что этой зимой в Подмосковье пройдет более тысячи мероприятий.