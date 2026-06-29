Резидент ОЭЗ «Дубна» примет участие в создании системы проектирования электроники

Компании «Цифровая мануфактура» и «Топ системы» объявили о стратегическом партнерстве. Они объединят свои технологии для создания единого решения, которое позволит проектировать печатные платы и управлять жизненным циклом изделий в общем контуре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В основу нового продукта ляжет система «Макс.EDA» от «Цифровой мануфактуры». Ее интегрируют в платформу T‑FLEX PLM от «Топ системы». В результате инженеры смогут в одной программе выполнять полный цикл работ: разрабатывать электрические схемы, проектировать топологию плат, собирать 3D-модели и готовить документацию для заводов.

Благодаря единой модели данных специалисты смогут вести проекты «сквозным методом» — от разработки электрических схем и топологии печатных плат до подготовки производства и сопровождения продукции на всех этапах. Продукт получит общую базу электронных компонентов, единый доступ для пользователей и поддержку инструментов системной инженерии.

Генеральный директор компании «Топ Системы» Сергей Кураксин отметил, что партнерство компаний позволит обеспечить эффективное и бесперебойное взаимодействие между разработчиками электроники, конструкторами и технологическими подразделениями в рамках единого информационного пространства предприятия.

Новая система ориентирована на предприятия радиоэлектронной промышленности, приборостроения, авиационной и других высокотехнологичных отраслей. Таким компаниям критически важно работать в единой цифровой среде, оперативно управлять изменениями и видеть взаимосвязь всех инженерных данных.