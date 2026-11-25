Облепиху крушиновидную начали считать опасной в Подмосковье. Чем может навредить полезная и богатая витаминами ягода, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Облепиха действительно совершенно обоснованно стала в регионе инвазивным видом — она нарушает местные экосистемы, поскольку это растение обладает определенным рядом свойств, позволяющих ему агрессивно захватывать новые территории.

«Происходит агрессивное разрастание и образование так называемых монодоминантных облепиховых зарослей. У растения-агрессора быстро распространяется корневая поросль», — отметил Сафонов.

Также облепиха может создавать непроходимые барьеры и заросли. По этим причинам в Подмосковье решили взять под контроль распространение этого растения.

«Особенное внимание уделяют особо охраняемым природным территориям, так как там проблема действительно реальная — облепиха наносит значительный ущерб биоразнообразию зоны», — рассказал эксперт.

Что это за вид и как с ним борются, читайте в материале 360.ru.