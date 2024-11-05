Росгвардия Подмосковья помогла обеспечить порядок в День народного единства

Около 700 военнослужащих и сотрудников подмосковной Росгвардии помогали обеспечивать порядок на праздничных концертах в День народного единства. Под контроль взяли более 60 массовых мероприятий.

Накануне праздника владельцам ружей, карабинов и пистолетов в Подмосковье напомнили о запрете их ношения в местах массового скопления людей. Усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приблизили к местам проведения торжественных выступлений и концертов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил единство россиян в поддержке защитников Отечества и их семей, силу многонациональной культуры страны и ее традиций.