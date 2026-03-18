Родители школьников в Королеве сдали пробный ОГЭ по математике

Мамы и папы девятиклассников вернулись за парты, чтобы написать основной государственный экзамен по математике. Взрослые вместе с детьми прошли весь алгоритм сдачи — от проверки металлодетектором до написания работы.

В роли экзаменуемых выступили не только родители нынешних девятиклассников. Некоторые взрослые пришли с прицелом на будущее — узнать, что ждет их детей через пару лет.

О порядке прохождения экзамена, изменениях в сдаче ОГЭ после девятого класса, а также нюансах поступления в колледжи и профильные классы родителям рассказали на организационном собрании.