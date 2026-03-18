Родители школьников в Королеве сдали пробный ОГЭ по математике
Мамы и папы девятиклассников вернулись за парты, чтобы написать основной государственный экзамен по математике. Взрослые вместе с детьми прошли весь алгоритм сдачи — от проверки металлодетектором до написания работы.
В роли экзаменуемых выступили не только родители нынешних девятиклассников. Некоторые взрослые пришли с прицелом на будущее — узнать, что ждет их детей через пару лет.
О порядке прохождения экзамена, изменениях в сдаче ОГЭ после девятого класса, а также нюансах поступления в колледжи и профильные классы родителям рассказали на организационном собрании.
«В этом году ребятам предоставляется право выбора. Если ты идешь в колледж, который предлагает Министерство образования Московской области для получения рабочей специальности, то в этом случае достаточно сдать два экзамена — русский язык и математику», — пояснила начальник отдела контроля качества образования Елена Прохорова.
Для тех, кто решит остаться в 10-м классе, все останется по-старому. В 2025 году эксперимент был доступен для четырех регионов страны. В 2026-м — список расширился, и в этом году к нововведению присоединилась Московская область. Снизить учебную нагрузку на выпускников и сделать среднее профессиональное образование более привлекательным — одна из основных целей эксперимента.