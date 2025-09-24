Робот Светлана записала к узкопрофильным врачам 10 тысяч жителей Подмосковья

Для удобства жителей в Подмосковье работает цифровой помощник Светлана. С помощью робота можно вызвать врача домой, записаться на прием, а также перенести или отменить визит.

Ассистент также совершает исходящие вызовы, напоминая о посещении специалиста, а также необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

«Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана – начала записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале этого месяца. Функция доступна пациентам, у которых открыто направление, а также, состоящим на диспансерном учете по различным заболеваниям. Всего такой опцией воспользовались почти 10 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Робот круглосуточно принимает звонки на номер 122.

Запись на прием к врачу также доступна через инфомат в поликлинике, раздел "Здоровье" на сайте государственных услуг и при помощи бота Дениса в Telegram.