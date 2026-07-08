Робот Светлана обработала 3,5 млн заявок о записи к врачу в Подмосковье с января

С его помощью можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также перенести или отменить уже оформленную запись. Кроме того, робот напоминает пациентам о предстоящем визите и предлагает оформить продление электронного рецепта на льготные лекарства через телемедицинскую консультацию.

«Робот Светлана — это не просто голосовой помощник, а полноценный цифровой инструмент, который делает медицину в Подмосковье более доступной и современной. Она работает круглосуточно и без выходных, помогая жителям решать самые частые вопросы. А в тех случаях, когда нужна консультация специалиста, мгновенно переключает звонок на оператора. С начала этого года робот Светлана обработала уже более 3,5 миллиона звонков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Голосовой помощник способен одновременно принимать до 600 звонков. Помимо этого, записаться на прием к врачу жители Подмосковья могут через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье» и приложение «Добродел. Здоровье».