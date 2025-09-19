Робот Светлана напомнила жителям Подмосковья о записи к врачу еще 330 тысяч раз

В Подмосковье работает цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта Светлана. Робот помогает жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или отменить визит.

Светлана также совершает исходящие вызовы, напоминая о посещении медицинского учреждения и продлении электронных рецептов на льготные лекарства.

«С начала года она совершила более миллиона таких звонков. По итогам такого обзвона почти 329 тысяч человек подтвердили или отменили запись, что позволило другим пациентам записаться на освободившееся время», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, инфомат в медицинской организации, по номеру 122, через бота в Telegram или на приеме у лечащего врача.