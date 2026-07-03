Резиденты ОЭЗ Подмосковья перечислили 318 млн рублей таможенных платежей с января

По итогам января — марта 2026 года резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области перечислили свыше 318 млн рублей таможенных платежей. Об этом проинформировало Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что одним из ключевых преимуществ размещения в ОЭЗ для бизнеса является возможность применения льгот, в том числе таможенных. Благодаря этому инвесторы могут направлять дополнительные ресурсы на развитие производств.

Наибольший объем таможенных платежей за указанный период обеспечили компании ОЭЗ «Дубна» — более 306 млн рублей.

На сегодняшний день в Московской области функционируют шесть особых экономических зон, где более 200 компаний реализуют проекты в различных отраслях, включая промышленность, фармацевтику, машиностроение и высокие технологии. Льготы резидентов ОЭЗ позволяют сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций благодаря пониженной ставке налога на прибыль, обнулению ставки налога на имущество на 10 лет, а также нулевым ввозным таможенным пошлинам и НДС.

Информацию о площадках для реализации инвестиционных проектов в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно найти на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.