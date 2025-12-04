Резиденцию Деда Мороза открыли во Фрязине

«Это событие стало началом праздничного сезона для всех жителей и гостей округа, окунув их в атмосферу волшебства. С самого начала мероприятия общественное пространство наполнилось теплом и радостью. Всех собравшихся радушно встречали горячим чаем и разнообразными сладостями», — сообщили в администрации парка.

Особый восторг у юных гостей вызвало вручение специальных бланков для писем Деду Морозу. Маленькие жители округа написали свои пожелания.

После того как все письма были написаны и украшены, маленькие фрязинцы, в сопровождении Снегурочки, отправились в путешествие к самой Резиденции. Там, у ее резных ворот, их уже ждал Дед Мороз. Он открыл празднично украшенный почтовый ящик, и дети опустили в него свои послания.