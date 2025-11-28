Резиденцию Деда Мороза откроют в Королеве 1 декабря

Резиденция главного зимнего волшебника по традиции разместится в уютном павильоне «PRОзнание» у главного входа в Центральный парк. С 13 декабря там по выходным будут проходить увлекательные мастер-классы.

Юные гости парка смогу приобрести новые творческие навыки и проявить свою фантазию.

13, 14, 20 и 21 декабря Дед Мороз лично встретит ребят, выслушает их мечты и желания, а также оценит чтение стихов. А с 26 по 30 декабря добрый волшебник будет встречать гостей ежедневно с 12:00 до 16:00 и делиться с ними праздничным настроением.



В резиденции также будет работать почта Деда Мороза. Любой желающий сможет не только написать письмо, но и отправить его в главную резиденцию в Великом Устюге.

Напомним, что ежегодный проект «Зима в Подмосковье» стартует в регионе с наступлением декабря. Министр культуры и туризма Василий Кузнецов сообщил, что будет организовано более 5 тысяч мероприятий: выставки, фестивали, спектакли, утренники, елки, ледовые шоу, спортивные соревнования и многое другое. Откроются катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и горнолыжные курорты.