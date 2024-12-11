Резиденция Деда Мороза откроется в Ленинском округе 18 декабря

С 18 декабря в Видновском лесопарке «Высота» начнет свою работу Резиденция Деда Мороза. Это сказочное место станет настоящим новогодним центром для маленьких жителей округа, где они смогут загадать желания, встретить Деда Мороза и его помощников, а также посетить мастер-классы по изготовлению елочных украшений и игрушек.

Кроме того, на территории Ленинского округа будет работать почта Деда Мороза на четырех локациях: в домах культуры «Видное» и «Буревестник», а также в Центральном и Расторгуевском парках и в Центре культуры в поселке совхоза имени Ленина.

«Мы создали волшебную новогоднюю атмосферу для всех жителей муниципалитета. Каждый сможет не только посетить мастер-классы, но и отправить письмо Деду Морозу, погрузиться в магию праздника», — отметила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» все парки и территории округа будут украшены арт-объектами и зимними декорациями.

В Мастерской Деда Мороза, расположенной в поселке совхоза имени Ленина, жители смогут создавать елки из фетра, новогодние свечи, подсвечники, елочные игрушки, тематические картины и расписывать деревянные заготовки. Подробную информацию о мастер-классах, расписании и билетах можно узнать на сайте учреждения.

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