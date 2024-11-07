Резидент ОЭЗ «Дубна» получил статус национального чемпиона за разработку

Компания «С-Компонент» получила статус национального чемпиона за новый метод изготовления сенсоров на основе трафаретной печати. О заслугах резидента ОЭЗ «Дубна» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие производит изделия, которые находят применение в различных сферах: от керамических подложек и металлизированных плат до гибридных сборок. Готовая продукция не только поставляется по всей России, но и экспортируется во Францию, Швейцарию, Италию, Израиль и другие страны», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Статус «Национальный чемпион» присвоили компании по результатам экспертного отбора. Новый метод изготовления датчиков газов, предложенный подмосковным производителем, основан на двух подходах. Первый состоит в применении толстопленочного материала и полимерной связки с последующей трафаретной печатью материалов, составляющих сенсор. Второй — в применении очень тонких мембран с последующей трафаретной печатью на поверхности керамической пленки. Тесты показали высокие возможности такого подхода к изготовлению сенсоров.

«Инновации являются основой развития нашей компании. Мы применяем новые подходы на каждом этапе производственного процесса: от обработки материалов до разработки нестандартных методов нарезки керамики. Кроме того, мы активно развиваем материаловедение. Создавая новые технологии, мы рассчитываем стать лидирующей компанией-производителем в области газовой сенсорики в стране, потеснив всех иностранных конкурентов», — отметил генеральный директор Олег Куль.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.