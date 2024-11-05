Андрей Воробьев открыл завод премиальных сортов сыра в Ленинском округе

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Соглашение о реализации инвестпроекта подписали на полях ПМЭФ в 2021 году. Предприятие построили в индустриальном парке «Горки-1». Там разместили цеха приемки и пастеризации молока, производства сыров, лабораторию, климатические камеры и хранилища. Завод оснастили современным отечественным оборудованием. Ежегодно там будут выпускать до пяти тысяч тонн сыра. «Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Сделать предприятие полного цикла — от производства молока до высококачественных сыров — заслуживает уважения», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Агропромышленный комплекс «Рота-Агро» выпускает уникальные сорта сыра. Их изготавливают из молока собственного производства, которое доставляют дважды в сутки — после утренней и вечерней дойки. Каждую партию тщательно исследуют в лаборатории, после чего оно больше не контактирует с окружающей средой, проходя все процессы изолированно внутри оборудования. Благодаря этому сырье сохраняет высокий уровень гигиенических свойств. По словам управляющего партнера группы компаний «Рота» Аллы Налча, в перспективе компания планирует расширить линейку премиальных сортов. «Промышленный подход к производству дает возможность и качество продукции сохранить, и доступную цену покупателю предоставить. В будущем запустим также отдельное производство сыров с голубой плесенью. В планах — открытие цеха по выпуску масла», — заявила она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Предприятие полностью сконструировали российские специалисты, отметил директор завода Дмитрий Марченко. Благодаря современному оборудованию большинство процессов работает в автоматическом режиме. В сутки там будут выпускать около 12 тонн крафтового сыра, не уступающего по качеству зарубежной продукции. «Благодаря нашим производителям Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра. Когда-то давно было нормой импортировать эту продукцию из Франции, Швейцарии, Италии и удивляться ее качеству. А сегодня уже наши предприятия делают всю линейку сыров, в том числе самых популярных», — добавил Воробьев. Подмосковье активно поддерживает предпринимателей, в том числе тех, кто занимается импортозамещением. Так, они могут получить земельные участки без торгов, льготные кредиты, субсидии и гранты. Узнать об этом подробнее можно по ссылке.