Резидент ОЭЗ «Дубна» подключил более 900 камер на трассе Москва — Казань к ИИ

Компания «Видеоинтеллект» в Дубне внедрила свою интеллектуальную систему видеоаналитики для контроля безопасности на новой скоростной трассе Москва–Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Контроль безопасности на новой скоростной трассе Москва-Казань сегодня осуществляют свыше 900 видеокамер, которые подключены к системе видеоаналитики с искусственным интеллектом», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Камеры системы следят в реальном времени за элементами критической инфраструктуры и зонами транспортной безопасности на трассе длиной более тысячи километров. Несколько пунктов управления распределены по дороге, каждый отвечает за свой участок. Система обнаруживает оставленные предметы, движение в запрещенной зоне, идентифицирует людей и фиксирует необычные изменения в кадре, например засветку камеры, расфокусировку или изменение ракурса.

«Общий объем инвестиций компании „Видеоинтеллект“ на территории нашей ОЭЗ превышает 100 миллионов рублей. Резидентом создано 45 рабочих мест. Компания входит в IT-кластер, где сегодня уже работают порядка 40 резидентов», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Генеральный директор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова сообщила, что система анализирует видеопотоки со всех камер, моментально определяет угрозы безопасности и в реальном времени сигнализирует об этом оператору. Благодаря этому сотрудникам не нужно постоянно следить за множеством мониторов, а службы безопасности могут быстро реагировать на опасные ситуации.