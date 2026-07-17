Ракетную опасность объявили в Московской области

В Подмосковье объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — заявили в сообщении.

Тем, кто находится на улице или в машине рекомендовали укрыться в здании или спуститься в подземный переход. Также граждан предупредили о вероятных перебоях с мобильным интернетом.

Еще ночью, в 02:12 объявляли режим беспилотной опасности в Подмосковье.

Вчера утром мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в стороны Московского региона с вечера среды и до утра летели более 200 дронов. Большую часть из них ликвидировали силы противовоздушной обороны на дальних подступах. Непосредственно на подлете к городу сбили 10 вражеских БПЛА.