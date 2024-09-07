Рестораны в Химках подготовили праздничное меню ко дню города

В меню кафе и ресторанов Химок появилось специальное меню в честь 85-летия округа. Шеф-повара включили в него блюда с тематической подачей.

Классику итальянской кухни — пиццу «Маргарита» со съедобными цифрами «85», а также бело-синие десерты и напитки смогут попробовать жители и гости Химок в кафе «Культурные люди» на улице Калинина.

Тематическое муссовое пирожное с ягодами подготовили в кофейне «Пташка» на Московской улице. Десерт украшен смородиновой надписью «Химки» и шоколадными звездами. Посетители смогут полакомиться сладким гербом городского округа и сделать несколько необычных фото.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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