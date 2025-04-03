Рестораны и кафе в Коломне откроют летние веранды

В Московской области официально начался сезон летних веранд, который продлится до 1 ноября. В Коломне оборудовать открытые трассы уже решили 11 предпринимателей.

Так, летние веранды соорудят по следующим адресам: улица Зайцева, дом № 14, улица Пушкина, дом № 2, улица Октябрьской революции, дом № 334, и площадь Коммунистическая, дом № 13.

Рестораторы, владельцы кафе и точек общепита могут в упрощенном порядке открыть летние террасы на земле, находящейся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Все документы оформляются онлайн на портале «Госуслуги». При такой упрощенной процедуре предприниматели имеют возможность оперативно получить разрешение и начать работать буквально на следующий день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в Подмосковье вступят в силу новые правила, ограничивающие продажу алкоголя в заведениях общественного питания и магазинах, расположенных в многоквартирных домах.