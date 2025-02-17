Свыше 900 предприятий общественного питания открыли в Подмосковье за год

Общественное питание в Московской области развивается каждый год: открываются новые рестораны и кафе с разными концепциями. В Минсельхозе региона сообщили, что оборот в этой сфере за 2024 год составил 219,6 миллиарда рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

В ведомстве добавили, что за год в Подмосковье открылось свыше 900 новых заведений. Больше всего новых предприятий появилось в Красногорске, Ленинском округе, Котельниках, Серпухове, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде. Сейчас в Московской области в сфере питания трудятся около 60,5 тысячи человек, при этом в 2024 году удалось создать примерно пять тысяч новых рабочих мест.

Для посетителей в Московской области открыто 8,2 тысячи заведений, большая часть из которых — кафе. На втором месте расположились точки продажи фастфуда, тройку лидеров замыкают рестораны. В заведениях можно попробовать блюда разных кухонь: русскую, японскую, итальянскую, грузинскую и многие другие. Некоторые заведения также проводят мастер-классы, музыкальные программы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в Подмосковье вступят в силу новые правила, ограничивающие продажу алкоголя в заведениях общественного питания и магазинах, расположенных в многоквартирных домах.