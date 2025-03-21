Ресторан сети «Вкусно — и точка» откроют в Воскресенске в мае

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил микрорайон Новлянский, чтобы проверить строительство ресторана сети «Вкусно и Точка». Его готовность уже достигла 90%, заведение откроют к майским праздникам.
Алексей Малкин встретился с руководством сети. Вместе они обсудили строительную готовность объекта и благоустройство близлежащей территории. Затронули на встрече и вопросы трудоустройства. В новом ресторане смогут работать около 60 жителей Воскресенска, набор сотрудников уже начался.
«По многочисленным просьбам горожан ресторан станет первым предприятием сети „Вкусно — и точка“ в Воскресенске. Еще одно пожелание жителей воплощается в жизнь!» — отметил Алексей Малкин.