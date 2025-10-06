Реставрацию купола Успенского собора завершили в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде обновили центральный купол Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, который возвели еще в 1559 году. Сейчас специалисты разбирают строительные леса.
Эти конструкции с прошлого года скрывали центральный купол старинного собора. А до 2024 года специалисты работали над восстановлением четырех малых куполов.
По словам представителей Фонда развития города Сергиев Посад, до запланированной реставрации колокольни можно будет увидеть архитектурный ансамбль собора без каких-либо временных конструкций.
«Это особенно важно для паломников и туристов, посещающих духовный центр России — Сергиев Посад», — добавили в Фонде развития города Сергиев Посад.
