Ремонт переезда на 67-м километре восьмого пикета перегона «Кубинка-1 — Тучково» запустили в Одинцове. Об этом сообщила администрация округа.

Работы на переезде пройдут с 22:00 12 марта до 06:00 13 марта 2025 года. Во время ремонта движение автотранспорта через переезд полностью перекроют. Водителей автомобилей просят учесть данные изменения при планировании своих маршрутов.

Ранее в Министерстве транспорта Московской области сообщили, что расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится в марте в связи с проведением ремонтных работ на Октябрьской железной дороге.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении.

Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.