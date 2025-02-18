График движения электричек Ленинградского направления изменится в марте

Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится в марте в связи с проведением ремонтных работ на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
На участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково некоторые поезда МЦД-3 будут ходить по измененному графику, а другие будут отменены.
На участке Москва — Клин, Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь часть поездов отменят, а еще часть будут следовать без остановок на некоторых платформах.
Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, а также на информационных стендах станций.
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