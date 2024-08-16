Ремонт дорог по нацпроекту завершили в Наро-Фоминске

Три дороги отремонтировали в Наро-Фоминске по нацпроекту. Протяженность работ составила 6,5 километра.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на трех дорогах округа обновили покрытие и нанесли новую разметку. Из них две находятся в черте города Наро-Фоминска.

Так, асфальт уложили на участке Московской улицы от улицы Погодина до остановки «Холодильник». Он ведет к станции Нара, торговым центрам, пожарной части, ветклиникам и другим важным объектам. Кроме того, проезд стал комфортнее по улице Профсоюзной — от остановки «Парк Победы» до улицы Погодина.

Кроме того, ремонт провели на участке региональной дороги от остановки «Юность» на улице Турейка Парк до микрорайона Мальково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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