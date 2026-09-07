Новый этап ремонта начался в ДК «Луговая» в Лобне

Обновление дома культуры «Луговая» продолжается в городском округе. Специалисты отремонтируют входную группу и крыльцо здания, приведут в порядок площадь перед Домом культуры, а также обновят витринное остекление.

Работы ведутся в рамках системного обновления культурных объектов города. ДК Луговая» является одним из ключевых центров культурной жизни микрорайона. Там проходят концерты, творческие вечера и мероприятия для жителей всех возрастов.

В начале года Дом культуры «Луговая» открылся после масштабного ремонта: там заменили напольное покрытие, обновили настенные поверхности, модернизировали конструкцию сцены, установили комфортабельные кресла и техническое оснащение зала, позволяющее проводить спектакли, концерты и другие мероприятия любого формата.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила, что продолжается также ремонт зрительного зала во Дворце культуры «Чайка».