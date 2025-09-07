Рекорд мира по сценическому экстриму установили в Люберцах

На День города в Люберцах был установлен рекорд мира по сценическому экстриму. Силач «сгибатель» из Омска Полад Мусаев за семь минут намотал на руку четыре стальные арматуры диаметром 10 миллиметров и длиной 1,4 тысячи миллиметров, сломал подряд шесть стальных болтов диаметром 12 миллиметров и длиной 350 миллиметров и завершил попытку рекорда сгибанием трех стальных арматур подряд об голову.

Зафиксировали рекорд по сценическому экстриму многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и руководитель Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.

Также сегодня в Центральном парке Люберец Федерация силового экстрима России провела всероссийский открытый турнир по силовому экстриму «Богатырские игры. Люберцы-2025».

«Восемь силачей из семи регионов России боролись за звание сильнейшего. В итоге победителем турнира стал Дмитрий Головачев из Волгоградской области, второе место — у Алексея Савина из Брянска и третье — у Романа Намазова из Таганрога», — сообщил Сергей Агаджанян.